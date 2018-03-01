新華社廣州3月1日電（記者李雄鷹）記者從廣鐵集團了解到，隨著天氣逐漸好轉，3月1日1時40分起瓊州海峽鐵路南北港恢復通航。

2月28日下午到晚間，瓊州海峽大霧又起，海南鐵路南北港從28日18時30分起被迫停運。隨著天氣逐漸好轉，3月1日1時40分起海南鐵路南北港恢復通航。

鐵路部門提醒，元宵佳節將至，海南鐵路南北港將迎來返程客流高峰，請選擇鐵路港口出行的旅客，密切留意氣象變化，關注交通部門最新動態。