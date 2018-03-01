新華社福州3月1日電（記者吳劍鋒）記者從福州市人力資源和社會保障局獲悉，福州市近日上線「掌上社保」APP，將「社保可信證明雲平台」升級為「社保綜合應用服務雲平台」，逐步實現社保服務一站式手機在線辦理。

據福州市人力資源和社會保障局副局長熊玉平介紹，傳統的社保證明大多採用紙質材料形式，政府部門間無法形成數據共享，對社保證明的要求也不統一，群眾辦理社保證明往往需要多處奔波，難度頗大。

為提高辦事效率，去年以來，福州市逐步打造和升級社保智能服務。2017年1月，福州市人社局開發了「社保可信證明雲平台」，市民只需提供身份證，即可通過「雲平台」讀卡器對社保繳費情況進行查詢認證。2017年5月，福州市進一步研發了「社保繳費隨手查」APP，通過實名認證、人臉識別等操作，市民可在手機上生成個人社保二維碼。

據介紹，2017年上半年，前來福州市社保窗口列印證明的人員較以往減少了近8萬人次。

此次隨著「掌上社保」APP的發佈，社保登記、社保繳費等多項服務也進一步上線。「今年4月前，我們還將推出養老金資格『刷臉認證』，5月前將實現參保人員部分個人業務通過手機辦理。屆時，只要動動手指，就可以在手機上查詢或辦理社保相關業務。」福州市社保中心副主任張泓表示。