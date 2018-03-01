？？？？華龍網3月1日14時30分訊 近日，渝中區男子羅某某到渝中區歸元寺辦事時偶遇多年不見的老鄰居時，卻見財起意實施盜竊，渝中警方接到報案后很快就鎖定了羅某某並將其抓獲，目前羅某某已被依法刑事拘留。

？？？？2017年2月28日上午，渝中區公安分局七星崗派出所接到轄區群眾曾先生的報案，曾先生稱其在渝中區金湯通遠門街城牆上一個茶樓旁邊，一位姓羅的朋友以給其按摩為由，趁其不注意將其身上錢包里的3000餘元現金盜走。隨後民警立即開展調查工作，於近日成功將羅某某抓獲，羅某某對盜竊的犯罪事實供認不諱。

？？？？經民警調查，原來曾先生和羅某某兩人最早是鄰居，關係相處的不錯，後來因為渝中區歸元寺拆遷就分開了多年不見。28日上午，兩人回到曾經居住的歸元寺辦事偶遇，因多年不見，兩人就相約到渝中區金湯通遠門街城牆上一個茶樓喝茶敘舊。聊天時，曾先生談到自己這幾天脖子不舒服，羅某某就表示自己會按摩給曾先生按摩緩解一下。隨後羅某某就在旁邊的椅子上幫曾某按摩脖子和背部。按摩期間羅某某為方便按摩，讓曾先生把外衣脫了，但脫外衣時，羅某某發現曾先生外衣內兜的錢包內有一疊100元鈔票。羅某某見財起意，遂產生盜竊念頭，但羅某某又怕被發現，就在按摩期間乘曾先生不注意時從那一疊錢中偷了一部分，然後找機會離開。

？？？？隨後，曾先生髮現錢不見了部分后，想到是只有羅某某有機會接觸自己的外衣立即報警，隨後經警方工作成功將羅某某抓獲，羅某某一時貪念，友誼的小船說翻就翻了，而且還犯了法，羅某某後悔晚矣，目前案件還在進一步辦理中。

？？？？民警提醒：君子愛財，取之有道，莫伸手，伸手必被捉。同時，提醒市民盡量不要帶大量現金外出，也不要輕易漏財，將自己的錢財控制在自己視線範圍內，一旦被偷，要保存好證據，立即報警求助。