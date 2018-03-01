？？？？華龍網3月1日14時30分訊 2018年春季開學，為了讓廣大校園全面深入了解《重慶市公安局服務學校29條措施》，強化新學期校園安全安保工作，凈化校園及周邊環境，確保石柱縣校園教學秩序平穩有序。2月27日，石柱縣公安局校保大隊聯合石柱縣教委召開了《2018年石柱縣中小學幼兒園安全穩定工作會暨《服務學校29條》宣傳解讀會》。石柱縣公安局校保大隊、石柱縣教委、石柱縣各中小學幼兒園等有關單位負責人100餘人出席會議。

？？？？會議中，石柱縣公安局校保大隊大隊長楊大奎介紹了《重慶市公安局服務學校29條措施》出台的背景意義及給學校帶來的便利實惠，並從創新服務方式、嚴打違法犯罪等幾個方面，對《重慶市公安局服務學校29條措施》內容進行了詳細解讀。楊大奎大隊長還對石柱縣「2017年校園安全保衛工作」進行了總結，指出存在的問題和安全隱患，闡述了2018年校保工作思路：一是積極開展校園內部安全檢查；二是強化校園及周邊巡邏防控工作；三是開展高危人員和涉校涉生矛盾糾紛排查化解；四是進一步加強校園周邊治安整治；五是紮實開展校園安全宣傳法制教育活動。楊大奎大隊長希望大家共同努力，做好新學期校園安全保衛工作。

？？？？隨後，石柱縣教委冉海濤副主任要求：各學校負責人要切實擔負起工作責任，在教師、學生、家長中要加大力度廣泛宣傳《重慶市公安局服務學校29條措施》，並在之前工作的基礎上，進一步細化工作措施，確保校園安全穩定。

？？？？最後，石柱縣教委主任譚家文強調：新年新學期要有新氣象、新認識、高起點、硬措施：一是站位要高，做好校園安全工作思想認識必須到位；二是管理要成體系，責任必須落實到位；三是安全工作要更規範，規章制度要更到位；四是積極協作配合，公安機關服務學校29條措施對所有學校來說是一件喜事、好事，我們自身要切實抓好宣傳，全力配合公安機關確保每項措施落到實處，收到實效。