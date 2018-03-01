？？？？華龍網3月1日14時30分訊 （通訊員 何婷婷）針對春節期間群眾集中返鄉，集約到車管所辦理違法處理及車駕管業務，辦事民眾井噴式增長、窗口壓力增大的現狀。墊江縣公安局交巡警大隊車管所積極強化三舉措服務群眾，助推縣局「最多跑一次」改革，讓群眾少跑路、多辦事。

？？？？一是提前上班時間。車管所採取提前上班、中午不休、延時下班等措施。堅持當天業務全部辦理完成後下班，不讓群眾多跑路。

？？？？二是靠前接受諮詢。大隊組織多名民警、輔警，在服務大廳專門為來辦理車管業務的群眾提供引導、諮詢等服務，與群眾面對面交流，減少櫃檯隔離帶來的疏遠感，最大限度地減少群眾因不了解業務流程、相關規定而來回奔波、耽擱時間。

？？？？三是疑難當日辦結。對部分群眾車駕業務疑難問題，及時查找原因，主動聯繫相關職能部門，核對信息證據，讓信息多流轉、群眾少跑路，實現疑難問題當即解決、複雜問題當日辦結。