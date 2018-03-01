？？？？華龍網3月1日14時30分訊 2018年2月27日下午16時10分許，九龍坡區交巡警支隊西彭大隊接警稱在西彭西華路俱樂部路段兩輛兩輪摩托車發生擦掛，請民警趕快出警。

？？？？民警接警后立即趕往現場，但在現場只發現兩輪摩托車，聽附近群眾說，雙方當事人已經離開不知去向。不久後接到西彭派出所轉警，稱有人報警在西彭一小附近被人毆打，派出所民警已將雙方當事人帶到派出所，其中一人涉嫌酒駕，民警立即趕往派出所。經調查，兩起警情為同一當事人，因交通事故引發糾紛。

？？？？民警調取事故發生路段監控，系賈某酒後駕駛二輪摩托車搭乘趙某，由鋁城西路往西華路方向行駛，當行駛至路口轉彎時與相對方向正常行駛的曹某駕駛的二輪摩托車發生輕微擦掛，致曹某摩托車倒地，曹某與賈某協商時，發生身體接觸，在路人的勸阻下將雙方拉開。賈某見曹某報警，賈某便丟下車輛離開現場，曹某一直跟著賈某並與派出所民警保持聯繫，最終民警在西彭一小附近將二人找到。

？？？？經對賈某呼氣酒精測試酒精含量為155mg/100ml，已達醉酒標準，隨即將其帶到西南鋁醫院抽血，現已將血液送檢等待血檢結果。賈某對其酒後發生交通事故，並毆打他人的事實供認不諱。等待賈某的將是吊銷駕照且五年內不得重新獲取駕照，罰款2千元的處罰。同時賈某還將賠償對方駕駛員的治療費用。目前，該案正在進一步處理中。

？？？？酒後膽大駕駛機動車，還搭乘著自己的朋友，一起輕微的擦掛事故引發口角，進而動手毆打他人，都是非常不理智的行為，飲酒過量哪還有理智呢。交巡警在此提示，飲酒需適量，切勿貪杯，更不能酒後駕駛機動車，為自己、也為他人的安全著想，別心存僥倖，平平安安才是福。