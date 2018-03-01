酉陽警方：交巡警大隊深入學校開展「交通安全開學第一課」活動北京新浪網 (2018-03-01 14:53)
？？？？華龍網3月1日14時30分訊 近日，酉陽縣公安局交巡警大隊以新學期開學為契機，深入貫徹落實服務學校29條措施積極組織民警深入酉陽縣第三中學校、酉陽縣第四中學校、龔灘初級中學、黑水中心校、兩罾中心校等，積極開展「交通安全開學第一課」活動。
？？？？活動中，民警結合服務學校29條措施，通過「國旗下的講話」、交通安全知識講座、發放宣傳資料等多種宣傳形式，對廣大師生及家長進行交通安全宣傳，教育孩子們為了自己、家人和他人的安全，堅持從我做起，從小做起，以實際行動來帶動家長告別交通陋習，抵制交通違法行為，同時倡議教師、家長為學生樹立榜樣，引導學生養成「文明行走、文明駕車、坐安全車、坐合法車」的良好習慣，真正起到了「教育學生、帶動家長、影響社會」的作用。民警還要求學校加強日常安全出行監管工作，杜絕校園發生交通違法行為，禁止學校使用低速載貨汽車、不合格校車及其他非法營運車輛接送學生，並表示將進一步加強對校園周邊交通環境的治理，站好「護學崗」，為廣大師生及家長創造良好的道路交通環境。
？？？？通過活動的開展，進一步提高了中小學生交通安全意識，增強了學校領導及老師對中小學生交通安全的重視度，讓交通安全知識能深入人心，預防和減少交通事故的發生。
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