？？？？華龍網3月1日14時30分訊 「小學生，你別跑， 站穩腳步把燈瞧，直行通過勿打鬧

？？？？紅燈停，綠燈行，黃燈請你準備好，遠離汽車不猛跑

？？？？過馬路，走橫道，交通規則要記牢，迅速安全通行好。

？？？？靠右行、靠邊走，交通法規要遵守，文明通行事故少

？？？？人行道、汽車道，各行其道秩序好，平平安安到學校。」

？？？？時值開學之際，切實加強中小學生交通安全宣傳教育，九龍坡警方組織民警進入轄區學校開展交通安全宣傳教育。

？？？？九龍坡區交巡警支隊歇檯子大隊民警主動與學校積極聯繫，力爭將自己聯繫學校的交通安全課上好，讓學生們知曉交通安全的重要性，關乎自己和家人的切身利益，民警走入轄區森林小學，在開學典禮給學生上交通安全講座。民警利用開學之際向學生宣傳交通規則，同時民警還專門針對學生上學放學途中應注意的交通安全知識進行了講解，編寫了交通規則口訣，讓孩子們充分認識交通安全的重要性，提醒時刻注意遵守交通規則，做文明交通參與者。

？？？？通過講授交通安全知識，學生們認識到了交通安全的重要性，紛紛表示，不僅自己學習到了這些交通安全知識，回去還要給自己的家人和朋友傳授，讓大家共同營造重慶道路交通安全。