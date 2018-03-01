孕婦路上跌倒，民警攔車開道護送到醫院北京新浪網 (2018-03-01 14:53)
？？？？華龍網3月1日14時30分訊 2018年2月26日下午18時許，九龍坡區交巡警支隊摩巡大隊民警黃磊在前冶路口高峰崗點執勤時，一群眾著急的跑到民警面前報警稱看到一孕婦跌倒在西郊路口，請求民警幫忙。
？？？？民警接到求助，立刻報備指揮中心離開崗位，駕駛摩托車趕赴現場。民警到達現場后發現正如報警人所描述的那樣，受傷孕婦小林已被群眾扶到路邊休息，據在場家屬說小林已快接近預產期，摔倒后小林感覺自己不能動彈，所以求助民警。現場情況非常危急，必須馬上送孕婦到醫院檢查！由於當時正處於下班高峰時段，楊家坪環道車流量大，車輛行駛緩慢，又遲遲攔不到計程車。情況緊急！民警遂第一時間作出抉擇，攔下一輛三輪摩托車，由路上行人幫忙小心把孕婦抬上三輪摩托車后，民警一路騎警車打開警燈和鳴笛為三輪摩托車開道護送小林順利到達醫院。
？？？？將孕婦扶下車，送到醫院的急診室后，黃磊第一時間趕回到晚高峰自己的執勤崗位，繼續開展疏導交通工作。
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