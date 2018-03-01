？？？？華龍網3月1日14時30分訊 （通訊員 張夢婷 梅竹）為了慶祝孩子平安降生，重慶一位90后新晉奶爸和朋友一起外出聚餐時飲酒，之後因醉駕被查，這位奶爸企圖下跪求民警「放他一馬」，最終男子因為自己的違法行為被吊銷了機動車駕駛證並處相應罰款的處罰。

？？？？2018年2月28日晚，江北區公安分局交巡警支隊石馬河大隊民警在轄區開展酒駕專項整治，查獲一輛號牌為渝ABB***小轎車的駕駛員酒後駕駛，其呼氣酒精測試結果為93mg/100ml，涉嫌醉酒駕駛。

？？？？駕駛員代某一看這個測試結果立即哀嚎了起來，連連向民警「訴苦」到：「民警同志，我的小孩才出生10天，老婆還在坐月子，這次就通融一下放我一馬吧。」說完立即起身準備跪下，民警眼疾手快一把將他扶住他耐心教育到：「既然你的小孩才剛剛出生，老婆也需要你的照顧，你在清楚知道醉酒駕駛的危害性的前提下，那就更不應該知法犯法了，為了不讓家人牽掛，你就應該堅決的拒絕醉駕。」

？？？？最終民警根據《中華人民共和國道路交通安全法》第二十二條第二款「醉酒後駕駛機動車的」，代某將會被吊銷機動車駕駛證並處相應的罰款，且五年內不得重新取得機動車駕駛證。

？？？？民警提醒：

？？？？遠離酒駕，平安回家。