？？？？華龍網3月1日14時30分訊 （通訊員 伍朝霞）為切實加強公安民警黨性修養、理想信念、能力素質和紀律作風培養，不斷提升公安隊伍建設整體水平，更好地完成各項公安工作任務，按照建立全警大培訓長效機制的工作部署，2月23日起，區公安局開展了為期一周的春季全警大培訓。

？？？？此次培訓包括專家講座視頻教學和集中培訓方式，組織民警開展政治思想理論學習、學唱警歌、重溫入警誓詞和公安機關內務、紀律、著裝等各項條令規定的集中教育活動，開展隊列、警務禮儀、現場執法行為基礎動作訓練。2月24日，在區公安局大樓下，100餘名民警集體學唱警歌、重溫入警誓詞、入黨誓詞，全體民警莊嚴宣誓，錚錚誓言讓人警醒、催人奮進，展現了公安民警新的一年的精氣神。同時，各警種結合工作實際，還進行了專業技能訓練。交巡警支隊組織民警開展交通指揮手勢培訓、特警支隊開展了現場執法行為基礎動作訓練以及民警隊列訓練等。全區30個派出所也利用自己的場地同步開展了培訓，著力提升民警的精氣神，增強紀律觀念，提高規範執法的能力和水平。

？？？？據了解，本次活動是由市公安局統一組織開展的以「凝心聚力強素質、忠誠為民建新功」的主題的春季全警大培訓活動，旨在切實加強公安民警黨性修養、理想信念、能力素質和紀律作風培養，不斷提升公安隊伍建設整體水平，更好地完成各項公安工作任務。