？？？？華龍網3月1日14時30分訊 （通訊員 何婷婷）為切實增強廣大學生的交通安全意識，提高自我保護能力，有效預防和減少學生道路交通事故的發生。近日，墊江縣公安局交巡警大隊深入貫徹落實重慶市公安局「服務學校29條」措施，走進轄區學校，為孩子們送去知識、送去安全。

？？？？「平時過馬路時，一定要仔細觀察路面情況后再過馬路，大家能不能做到呢？」「當然能做到！」大家爭先恐後的回答道。新學期的第一堂課正在進行，與平時不同的是，台上的老師是來自墊江縣公安局的一名交巡警。當天的課堂上，民警結合學校周邊環境和學生自身的年齡特點，有針對性地向學生們講解了相關的交通法規和交通安全知識，並帶領同學們一起學習交通指揮手勢，在民警耐心講解和示範下，學生們認真聽著交通安全知識，跟著學習「示意車輛靠邊停車」、「左轉彎」、「減速慢行」等常見的交通指揮手勢。

？？？？「孩子們的參與激情都很高，回答問題、學習交通指揮手勢也很積極，效果也不錯，希望以後公安民警能常來學校開展此類活動。」互動結束后，該校老師表示這次互動式教學效果很好。

？？？？此次交通安全進校園活動，不僅讓學生們熟悉交通指揮手勢，懂得基本的交通常識，還進一步增強了學生們的交通安全法制觀念，提高了學生們的交通安全意識，同時給在校師生營造一個安寧祥和的學習生活環境，受到一致好評！