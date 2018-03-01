地方中心／屏東報導

枋寮高中為響應蔡英文總統的「新南向政策」，帶領十五名新住民子女學生前往印尼，參與為期9天的探索體育交流活動，讓新住民子女更加了解父母原鄉的生活文化與社會脈絡，增進全球公民的視野與體驗，屏東縣政府教育處日前於縣府南棟大樓301會議室舉行成果發表會。

縣府教育處處長王慧蘭表示，只要我們願意給孩子們機會，加上課程的設計，以此次交流活動從授旗出國到回國之後，每個孩子身上，我們看到未來的希望，實現了跨國性的連結及合作，此次為期9天的教育活動，除了與印尼SPH國際學校交流外，更帶領學生遠離舒適圈，親身體驗「探索教育」做中學概念的困難，在活動期間，學生必須與印尼的學生組為團隊，克服語言溝通，並透過繩索、登山及造舟任務的冒險與挑戰，培養學生獨立自主、多元接納、同理心及社會服務之完整人格，並邀請印尼老師教導學生學習印尼傳統樂器昂格隆（Angklung）的演奏，讓新住民子女有深的文化體驗。

台灣外展教育發展基金會執行長廖炳煌表示，此次活動有三個感動：第一是出發前的記者會，第二是打開孩子的國際視野，第三是學習當地的音樂，此次的音樂學習，表現出印尼團隊及枋中團隊合作的呈現，廖執行長協助並出資將昂格隆（Angklung）整組樂器買回台灣，讓新住民的孩子能將母國文化帶回台灣，並演奏動人的樂音呈現給大眾，誠摯謝謝社會各界蒞臨「屏東縣新南向探索體育交流成果發表會」，給予未來新南向人才鼓勵與支持。