地方中心／台東報導

台東縣池上玉清宮107年元宵擔飯傳濃情踩街活動，即將於3月2日(星期五)10時熱鬧登場，關山警察分局援例將動用警民力協助交通疏導及維持秩序，並呼籲參與團體及成員應依照主辦單位活動規則，並遵守相關法令，使遶境祈福活動能順利完成。

歷年來民眾透過110報案或台東縣政府1999等多項管道反映，元宵繞境當日部分隊伍時有佔據車（通）道影響通行，未戴安全帽等違反交通秩序，音樂聲響過大或深夜放鞭炮妨害安寧，甚至曾發生打架傷害等違序、違法行為，引發撻伐及負面觀感；雖然主辦單位用心規劃，但部分團體未遵守規定、參與成員之脫序行為，使「祈福」宗旨變質，並挑起活動續存之討論；鑑此，關山警察分局於元宵遶境活動前，於協調會中嚴正呼籲參與團體及成員應恪遵公約，維持活動及宗教形象外，並宣示警方將採取「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」等3步驟表達警方執法決心，並於近日由業務承辦組、偵查隊及分駐所員警，針對報名參與14個宮廟及隊伍逐一實施宣導，並請相關負責人承擔起維持團體秩序之責，過濾參與成員，約束遵守相關法令，使活動平安進行，於元宵遶境活動當日，警方除規劃隨隊伍約制及蒐證人員外，並分區部署快速打擊部隊，要求優勢警力迅速到場處置，並於最短時間內蒐集相關違法事證依法送辦。

另針對未遵守交通秩序情形，分局將蒐證並事後舉發交通違規。據統計，近幾年每次都有數百件逕行舉發違規案件告發，其中最多違規仍是以未戴安全帽違規行為，警方呼籲參與活動人員應遵守交通規則，勿有法律假期之錯誤觀念；若有打群架或於遶境中滋事衝突事件，警方將調度警力迅速到場強力處置，若有警方無法及時到場逮捕送辦情形，如同交通違規之蒐證告發，警方亦會依蒐證畫面及相關證據依法送辦或移請主管機關究責，縱有部分當事(被害)人不願提出告訴案件，警方仍會依違反「社會秩序維護法」究辦。

關山警察分局表示，活動當日部分路段將實施機動道路管制疏導，如有民眾駕車行經上述隊伍遶境路段時，應注意行車安全並遵守交通規則，並配合警方及維持秩序人員引導，以確保動線順暢及人車安全，期望此次元宵遶境活動，經由參與團體之自律及各界的配合，達到保留傳統民俗文化及兼顧民眾觀感之雙贏局面。