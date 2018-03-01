台東縣國中小學聯合運動會3/3開幕 1千6百名選手齊聚較勁台灣好新聞報 (2018-03-01 12:12)
地方中心／台東報導
為推動體育活動，並發掘縣內體育運動人才，台東縣政府訂於3月3日（星期六）起一連二天在台東縣立體育場舉行107年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽，將有來自全縣各高中職、22所國中及97所小學788位選手參加，歡迎民眾在比賽期間利用時間前往運動場為選手加油。
107年台東縣中小學聯合運動會開幕典禮將於3日上午8時30分在縣立體育場舉行，縣長黃健庭將親自主持，並將邀請各界貴賓與體育界人士與會觀禮，比賽特別由新港國中承辦，分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子、國小女子組進行，共有包括田徑、游泳、柔道、角力、舉重、桌球等1千6百餘位選手報名參加，縣府教育處希望選手能奮力競賽，將平日訓練成果發揮出來，為自己及學校爭取最佳成績，此次比賽並將做為4月底在台中市舉辦的全國中等學校運動會及全國國小運動會優秀選手選拔參考。
據台東縣政府教育處體健科指出， 107年台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會除田徑比賽外，另舉辦游泳、角力、羽球、軟式網球、射箭、柔道、舉重、跆拳道、桌球共計10項，田徑賽則為3月3日起至3月4日止一連二天展開，本項賽會為107年台東縣第一場大型田徑賽，共辦理85項比賽，歡迎地方各界前往體育場為選手們加油。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
泰福生技涉內線交易 元富證總座遭約談【中央社】
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
17歲嫁來台灣 華籍越南女子離婚後找到新「暖男」【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》