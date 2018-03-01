地方中心／台東報導

為推動體育活動，並發掘縣內體育運動人才，台東縣政府訂於3月3日（星期六）起一連二天在台東縣立體育場舉行107年中等學校暨國民小學聯合運動會田徑比賽，將有來自全縣各高中職、22所國中及97所小學788位選手參加，歡迎民眾在比賽期間利用時間前往運動場為選手加油。

107年台東縣中小學聯合運動會開幕典禮將於3日上午8時30分在縣立體育場舉行，縣長黃健庭將親自主持，並將邀請各界貴賓與體育界人士與會觀禮，比賽特別由新港國中承辦，分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子、國小女子組進行，共有包括田徑、游泳、柔道、角力、舉重、桌球等1千6百餘位選手報名參加，縣府教育處希望選手能奮力競賽，將平日訓練成果發揮出來，為自己及學校爭取最佳成績，此次比賽並將做為4月底在台中市舉辦的全國中等學校運動會及全國國小運動會優秀選手選拔參考。

據台東縣政府教育處體健科指出， 107年台東縣中等學校暨國民小學聯合運動會除田徑比賽外，另舉辦游泳、角力、羽球、軟式網球、射箭、柔道、舉重、跆拳道、桌球共計10項，田徑賽則為3月3日起至3月4日止一連二天展開，本項賽會為107年台東縣第一場大型田徑賽，共辦理85項比賽，歡迎地方各界前往體育場為選手們加油。