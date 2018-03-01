改善空污！北市啟動專案計畫 管制施工機具將雙管齊下台灣好新聞報 (2018-03-01 12:59)
地方中心／台北報導
有鑑於老舊施工機具常排放黑煙，且世界衛生組織已經將柴油引擎廢氣列屬一級致癌物。台北市環保局今(1)日指出，為維護民眾健康， 從3月起啟動專案計畫，清查、輔導全市有使用施工機具之300處營建工地，給予3個月改善期；6月起全面稽查，若仍有機具排放黑煙之情形，將依據違反空氣污染防制法第31條，處新臺幣10萬元罰鍰並限期改善，以維護市民生活品質。
環保局表示，經調查北市每年進駐之施工機具約700輛次，主要為營建工程開挖或整地階段會使用，由於部分機具老舊欠缺保養，致會有排放黑煙情事發生。該局106年利用儀器抽測，結果顯示約有46%機具排煙不透光率大於0.6 m-1，不符合現行柴油車五期環保標準，顯示不少施工機具之排煙狀況仍待改善。
環保局指出，雖現行行政院環保署尚未針對使用中施工機具訂定排放標準，但為有效管制施工機具，改善空污，將雙管齊下，該局除函請環保署訂定管制標準比照101年1月1日以後出廠(五期)柴油車將不透光率定為0.6 m-1；另從3月起啟動施工機具專案計畫，先給予3個月改善期，召集營建工地業主、承包商與機具租賃業者辦理宣導說明會，亦將清查與輔導有使用施工機具之營建工地；6月起主動稽查，若仍有施工機具仍有明顯排放黑煙之情形，將依據違反空氣污防制法第31條，處新臺幣10萬元罰鍰並限期改善，以維護市民生活品質。
依據環保署資料，施工機具落實噴油嘴、噴射泵浦、渦輪增壓與柴油引擎維修保養作業，黑煙改善率約23.9%～56.5%；施工機具安裝濾煙器可改善黑煙約79.7%～100%。若機齡年限已屬老舊且有安全疑慮（如逾20年以上），建議汰換較為合適。
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