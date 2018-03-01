記者莊漢昌／台南報導

台南市議會國民黨團1日公開呼籲藍軍支持者，不要參與民進黨市長初選民調。書記長盧崑福表示，『他黨拼初選、藍軍免喊燒』。民進黨全面執政後，搞的天怒人怨，民進黨市長初選是民進黨自家事，藍軍現在應做的是凝聚共識，全力支持國民黨自己推出的市長候選人，展現藍軍團結的力量。

市議員洪玉鳳指出，民進黨市長初選，候選人們赤裸地相互批判，讓市民看清了候選人的本質和真面目，發現這些人品操和能力，都不是市民所期待的，請支持者不要參與民進黨初選民調。

蔡育輝議員表示，看民進黨市長初選看得膽顫心驚，有候選人周遭人士不斷對外放話，好像已經完成議長、立委和一些職位的分配，還沒選就讓人看到民進黨的政治分贓，真是不可思議。

李中岑議員籲請支持者審慎評估，不要像現在好多人投給蔡英文政府後，發現說勞工是小英心中最軟的一塊，都是謊言，不挺勞工不聽民意，所謂的謙卑謙卑再謙卑，原來是拒馬拒馬再拒馬，好多人都悔恨交加，如果現在感情用事將會後悔莫及。

林美燕議員表示，民進黨在這執政一年半來，內政、外交、國防、勞工等眾多領域，都表現不佳，民調直直落，因此國民黨一定要團結對抗分裂的民進黨，且民進黨在拼初選互相踢爆的負面消息不斷，希望市民一定要睜大眼睛看清楚，國民黨未來會力拼翻轉與市民一起贏回台南。

王家貞議員則對台南鄉親喊話。她說，台南號稱民主聖地，要懇請鄉親傾聽您內心的聲音-不要支持胡作非為、增加仇恨，搞得民不聊生、天怒人怨的民進黨。如果你是藍軍，更請告訴您的親朋好友，不要支持民進黨，也不要上他們的圈套。