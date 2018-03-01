（中央社記者顧荃台北2018年3月1日電）衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇今天表示，他上午指派發言人室秘書到各賣場訪查拍照，發現衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」。



國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。行政院長賴清德上午在行政院會聽取中央銀行、國家發展委員會和經濟部的「物價相關研析」報告，並裁示相關單位全力穩定供需，防止人為操縱，絕不允許聯合哄抬物價的不法行為。



徐國勇出席院會後記者會時表示，上午他指派發言人辦公室秘書到各賣場實地訪查拍照，大部分賣場的衛生紙都沒有缺貨，部分賣場一、兩個品牌沒貨，還特別告示可以先付款預購，等到貨再來領。



徐國勇說，顯示衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」，賣場架上的貨也沒有人在搶，呼籲民眾不需要一窩蜂搶購。



他說，民眾要是開車去搶購衛生紙，油錢可能就超過漲價的錢，「衛生紙在家裡堆太多也沒有什麼意思，因為很占空間」。(編輯：陳永昌)