花蓮震後台鐵觀光專列首發 48人遊花蓮中央社 (2018-03-01 14:56)
（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮地震重創花蓮觀光產業，台鐵配合觀光局推出觀光專列，今天上午載著48名首發團旅客從台北抵達花蓮站，展開2天1夜的旅遊，希望能帶回「花蓮依然美麗」訊息，重燃遊客信心。
花蓮是觀光大縣，有豐富且多元的自然、人文觀光資源，全縣近八成的就業、產業與經濟活動都直接或間接與觀光相關。2月6日深夜發生的花蓮地震雖然讓市區出現災損，但花蓮中、南幾乎不受震災的影響，卻嚴重打擊海內外遊客對於花蓮的觀光信心。
原定2月10日首航的台鐵觀光專列「洄瀾之心」，被迫延至7月發車，在「洄瀾之心」未啟航前，台鐵每天加開台北往返花蓮各1列次的直達普悠瑪專列，盼帶動旅客遊花。
居中協調的立委蕭美琴表示，觀光專列能讓團體旅客不受一般訂票的時間及人數限制，並讓民眾都能買到車票來花蓮旅遊，專列主要就是為分流返鄉跟團體旅客，方便旅客有訂房就能買到車票。
太魯閣國家公園立德布洛灣山月村負責人鄭明岡說，地震之後花蓮觀光「慘」業苦不堪言，台鐵加開普悠瑪觀光列車，多數遊客依然信心不足，在地業者集合起來，安排這次2天1夜踩線行程，帶領參加的旅遊業者，走訪白楊步道、清水斷崖、七星潭等地，瞭解花蓮景點依然美麗。
帶隊導遊陳照明說，自己是花蓮女婿，過去曾在統帥飯店工作過，因為地震受創的花蓮觀光也很慘澹，所以會把這次所見所聞帶回去，鼓勵遊客到花蓮來玩。（編輯：陳清芳）1070301
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
2018台灣國際遊艇展 15日高雄登場【中央社】
遊艇登「陸」 台灣國際遊艇展將登場【旅遊經】
每月1280元 無限次搭捷運與雙北公車【中央社】
台酒烏日啤酒廠 兩燃油鍋爐改用天然氣【中央社】
超商就能吃到！ 鬼怪bb.q炸雞來台推現點現做【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》