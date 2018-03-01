可成前進台大校園 徵才逾200人中央社 (2018-03-01 14:56)
（中央社記者吳家豪台北1日電）金屬機殼廠可成科技將於3月3日參與台大校園徵才博覽會，因應可成集團生產布局及客戶對產能需求逐步提升，今年度可成台灣廠區及大陸廠區將徵200位以上人才。
可成自2011年開始多次參與台大校園徵才博覽會，今年特別擴大至2個攤位，廣徵理工、商管各科系的專業人才。
可成今天發布新聞稿指出，本次招募職缺涵蓋研發工程師、品保工程師、製程工程師、智能化工程師、業務、財務、採購，以及製造儲備幹部等職務。當天可成將有多位中高階主管出席本活動，與各界菁英分享在可成的成長經驗，並由主管親自進行第一階段面談。
除了參加台大校園徵才外，可成後續也將參加成大、中山、中正、台科大、北科大、雲科大等大學所舉辦的校園徵才活動，將招募觸角延伸至各校園；同時，可成也不定期舉行自辦的招募會。
可成在台灣的生產據點主要在台南，是唯一在台灣仍具有3C產品機構件量產能力的企業；在中國大陸也配合客戶需求在江蘇省宿遷、泰州設廠，就近提供組裝廠客戶智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等主流機種的機構件。
展望高階機構件市場逐步升溫、金屬以及複合材料的應用不斷增加，可成認為高階市場能見度更高於以往，可成在此市場的核心競爭力將更為突出、營運也將持續成長。（編輯：郭萍英）1070301
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
麥吉蘇打餅．義美 穀物蘇打餅．穀物蘇打餅．胡椒蕎麥蘇打餅．海苔蘇打餅．Market O 蘇打餅．自然主意 蘇打餅．巧益 蘇打餅．中立 蘇打餅．蘇打餅．ACE 優龍 蘇打餅．生機蘇打餅．有機 蘇打餅．福椒蘇打餅 300g．奶油蘇打餅．奶油 蘇打餅 700g．海太蘇打餅．亞麻仁蘇打餅．福義軒 蘇打餅．礦鹽 蘇打餅．麥麩蘇打餅．胡椒 蕎麥 蘇打餅．北日本 蘇打餅．正哲 蘇打餅．福義軒 福椒蘇打餅 300g．義美 蘇打餅．正哲生技 蘇打餅．正哲礦鹽蘇打餅．薄鹽蘇打餅．福椒蘇打餅
- PENTAX SMC DA 40mmF2.8 XS餅乾鏡(公司貨)
- PRADA 三角LOGO拼接設計釦式長夾(藍色/附可拆式證夾)
- ZERORH+ 碳纖維自行車安全帽 ZX系列★黑色款★附專屬防塵袋 E
- J’code真愛密碼 卓越純金男項鍊 約8.37錢(1.6尺)
- 【MARC BY MARC JACOBS】-時尚太陽眼鏡(紫色)
- Bed Maker-刺蝟羅斯 3P三人 復古經典/皮革沙發/復刻沙發(三
- PRADA CANAPA系列浮雕LOGO帆布手提/斜背包(玫瑰紅)
- 達墨TOPMORE Phecda 指紋辨識碟 USB3.0 128GB
- 時尚屋 泰山型台疆透氣厚皮沙發組282-10可選色
- 花香戀曲．100%精梳棉．標準雙人床罩組全套．全程臺灣製造
全國人大代表董明珠：全世界最好的空調在中國【北京新浪網】
《財富》揭秘：美國政府囤積了多少比特幣【北京新浪網】
黃溢金:美元慘遭拋售 黃金倫敦金靜待CPI考驗【北京新浪網】
無印良品遭疑:產品三無服務欠缺 憑情懷營銷能走多遠【北京新浪網】