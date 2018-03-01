兩會舉行在即 傳北京維權人士遭帶離中央社 (2018-03-01 14:52)
（中央社記者張謙香港1日電）據報導，在中國大陸「兩會」即將舉行之前，多名在北京遭監控的維權人士被帶到外地。
官方香港電台今天在報導中引述維權人士胡佳說，新華社週日報導取消國家主席連任限制消息後，國保便加強監控，不允許發表意見，他明日被迫離開北京，直至本月22日。
胡佳相信，諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，同樣會被帶離北京。
報導又指出，天安門母親成員張先玲接受查詢時說，昨天起已有國保在其住所外監視。
此外，獨立記者高瑜今天「被旅遊」；已故中共總書記趙紫陽的祕書鮑彤，在「兩會」結束前也不能接受採訪。（編輯：周慧盈）1070301
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上一則：兩岸關係不佳 台港關係受波及
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