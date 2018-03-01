（中央社記者康世人新德里1日電）印度時序逐漸邁入夏季，印度氣象局（IMD）公布季節氣候預報指出，受到全球暖化影響，全印度一半地區今年3到5月的平均氣溫可能比往年正常水準升高約攝氏1.5度。



明天就是印度的灑紅節（Holi），印度將從灑紅節後進入夏季，氣溫急遽轉熱，且每年夏季都在攝氏40度以上，3到6月間經常出現熱浪，更曾出現高達攝氏50度的記錄，在熱浪來襲時經常有許多人熱死。



印度氣象局公布的季節氣候預報指出，印度今年夏季發生熱浪的機率可能比預期要高，3到5月的平均氣溫可能比正常水準高出攝氏1.5度，且氣溫升高最多的地區可能在喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）和北阿坎德省（Uttarakhand）山區，預料上升攝氏2.3度。



此外，印度氣象局表示，印度3到5月的核心熱浪區氣溫可能達到頂峰，機率高達52%，呼籲核心熱浪區的民眾要嚴防熱浪來襲。



這些核心熱浪區包括新德里、旁遮普省（Punjab）、喜馬偕爾省、北阿坎德省、哈雅納省（Haryana）、馬哈拉什特拉（Maharashtra）省的馬拉斯沃德（Marathwada）和維達巴（Vidarbha）地區，以及安德拉省（Andhra Pradesh ）沿海地區。



印度氣象局負責人裴伊（D Sivananda Pai）告訴「印度時報」（Times of India），印度今年夏天氣溫預期升高，與全球暖化有關。近年來，多數國際氣象模型都顯示，世界大部分地區氣溫都在上升，這表明了全球暖化的趨勢。



面對即將可能來襲的熱浪，印度國家災害管理局（NDMA）表示，印度近年在熱浪中死亡的人數已經大幅下降，主要是因為提早預警。1070301