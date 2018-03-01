（中央社記者盧太城台東縣1日電）慶元宵，台東市公所今年規劃「台東元宵SHOW光雕」活動主題，東部首見3D建築光雕展及煙火晚會，以及10分鐘高空煙火。



台東市長張國洲今天表示，今年元宵節特別規劃「台東元宵SHOW光雕」活動主題，以市公所主體建築作為3D投影的主要背景，結合先進立體動畫及投影技術，將台東元宵特色與在地人文藝術透過3D技術精彩呈現。



張國洲表示，這項創新作法首次設計於台東元宵活動中，為跳脫以往的靜態賞燈模式卻又不失元宵節點燈的初始意義，因而別出心裁籌劃的3D建築光雕展，可說是東部首見。



播映時間自3月1日晚上起至3日晚上，晚上7時至9時，每半小時播出7分鐘，再搭配眾多團體魅力展演，絕對帶給大家極美的光影饗宴。



張國洲表示，4日晚上6時30分至9時30分在海濱公園盛大舉辦「戊戌年旺旺年•煙火晚會」，有眾所矚目的炮炸寒單表演，晚會中將邀請國際知名的采風樂坊帶來震撼人心的搖滾國樂及民俗慶典中最美麗的天使－東方藝術團舞出多采多姿的迎風飛舞。



還有重量級金曲歌王歌后－高向鵬、向蕙玲的共同演出，節目精彩可期。同時現場將限量發送民眾LED狗年造型小提燈。活動最後將施放長達10分鐘的炫麗高空煙火秀，為2018台東元宵節慶觀光活動畫下完美句點。(編輯:孫承武)1070301