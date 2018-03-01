（中央社記者王淑芬高雄1日電）「海淀三山五園文化巡展」今天在高雄登場，高雄市教育局長范巽綠鼓勵校長觀展，還強調兩岸交流不必猶豫，希望未來的教學PK更頻繁密集。



「海淀三山五園文化巡展」在高雄國際會議中心舉行，這次的展覽以「今日朕游御花園」為主題，內容共分7大板塊，有雕塑、繪畫、古籍等，展覽活動到3 月15日。



北京市海淀區委書記于軍以北京海淀區社會組織聯合會名譽會長的身分出席開幕活動，和協助舉辦的單位有很好的互動，也和范巽綠談兩岸教育和文化交流議題，氣氛融洽。



「三山五園」是清代皇家禁苑的總稱，指香山、玉泉山、萬壽山；五園指靜宜、靜明、頤和、暢春和圓明等。



頤和園管理處黨委書記李國定說，頤和園是乾隆皇帝為母親祝壽而打造，可惜曾遭八國聯軍焚毀，至今仍有復建工程持續中，他行銷頤和園有豐富的館藏和優美的景物是中華民族的文化，鼓勵尚未走訪海淀的民眾不要錯過展覽；尤其還有結合聲光科技的震撼多媒體互動，非常精彩。



范巽綠鼓勵高雄市中小學校長協會成員觀展，尤其對於兩岸的交流不必猶豫，過去高雄市的教師與北京師範大學有交流，還有辦校長論壇、教師教學PK等，未來交流會繼續，盼增進彼此學習互動。



除了觀展，還有北京特色小吃街、宮庭小吃故事、兩岸廚藝大賽等活動在香蕉碼頭舉辦，認識舌尖上中國、品味傳統小吃不能錯過。



有關大陸國台辦昨日公布31項惠台措施，主辦單位之一的中華海峽兩岸企業交流協會副秘書長黃鳳仁告訴中央社記者，優惠措施對於兩岸互動是正面、接地氣的政策，尤其相關的金融服務有助於台商企業健康發展。（編輯：陳清芳）1070301