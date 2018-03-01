（中央社記者盧太城台東縣1日電）2月28日上午台北往台東早班飛機，民眾在上空見美麗的霞光，還有觀音圈伴著飛機影子穿梭雲霧，旅客開心的說「太幸運了」。



台東牙醫師邱宏正說，昨天清晨他搭乘台北往台東早班飛機，飛機起飛穿破雲層後，在宜蘭上空就看到厚厚雲層，有如翻滾的大浪，相當壯觀，接著在海面上射出萬丈光芒。



他說，飛機在雲層上飛著，飛機的影子穿梭雲層，忽然出現一道「觀音圈」伴著飛機飛行，機上的乘客都說「真美」、「太幸運了」，趕緊拿出手機拍下美景。



中央氣象局台東氣象站主任黃瑞中表示，高空出現的霞光是光線反射現象，只要雲層厚、光線亮，就有機會碰到，如運氣好，配上高山美景，就能出現驚艷的美景。



山友蘇家楹說，「觀音圈」會出現在高山上，碰到的人會帶來好運，「就像觀音保護一樣」。



中央氣象局科技中心主任鄭明典曾在臉書上回應有關「觀音圈」的解釋，觀音圈又稱「峨眉寶光」，在背對太陽方向，以觀測者身影為圓心的彩色光環。在沒有飛機的年代，多霧的高山才容易見到，尤其是在峨眉山，所以稱峨眉寶光。成因是個別水滴反射太陽光，產生繞射作用而出現七彩光影。（編輯：張銘坤）1070301