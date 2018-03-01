東部上空萬丈光芒 峨眉寶光伴飛機中央社 (2018-03-01 14:45)
（中央社記者盧太城台東縣1日電）2月28日上午台北往台東早班飛機，民眾在上空見美麗的霞光，還有觀音圈伴著飛機影子穿梭雲霧，旅客開心的說「太幸運了」。
台東牙醫師邱宏正說，昨天清晨他搭乘台北往台東早班飛機，飛機起飛穿破雲層後，在宜蘭上空就看到厚厚雲層，有如翻滾的大浪，相當壯觀，接著在海面上射出萬丈光芒。
他說，飛機在雲層上飛著，飛機的影子穿梭雲層，忽然出現一道「觀音圈」伴著飛機飛行，機上的乘客都說「真美」、「太幸運了」，趕緊拿出手機拍下美景。
中央氣象局台東氣象站主任黃瑞中表示，高空出現的霞光是光線反射現象，只要雲層厚、光線亮，就有機會碰到，如運氣好，配上高山美景，就能出現驚艷的美景。
山友蘇家楹說，「觀音圈」會出現在高山上，碰到的人會帶來好運，「就像觀音保護一樣」。
中央氣象局科技中心主任鄭明典曾在臉書上回應有關「觀音圈」的解釋，觀音圈又稱「峨眉寶光」，在背對太陽方向，以觀測者身影為圓心的彩色光環。在沒有飛機的年代，多霧的高山才容易見到，尤其是在峨眉山，所以稱峨眉寶光。成因是個別水滴反射太陽光，產生繞射作用而出現七彩光影。（編輯：張銘坤）1070301
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HOME MALL-貝蒂】2.7尺二抽簡約化妝台(3色)
- COS小丑女 QUINN 奎茵 全實體矽膠不銹鋼變形骨骼娃娃 突擊
- 【AS】Yvonne 2尺六斗櫃(2色可選)
- TISSOT 天梭 BRIDGEPORT系列 英倫紳士石英腕錶-銀/40mm
- GARMIN vivoactive 3 行動支付心率智慧手錶 律動白
- 【Bernice】艾莉森白色餐椅(4入組)
- AEROWATCH 歐風雅仕經典時尚腕錶-玫瑰金框x咖啡/40mm
- GARMIN Vivosmart 3 智慧健身心率手環 沉穩黑(S)
- COACH 男仕品味 皮革 / 側肩 / 斜肩 / 多功能包( 折疊系列)
- G-SHOCK 典街頭時尚 雙顯男錶 樹脂錶帶 黑X玫瑰金 防水200
泰福生技涉內線交易 元富證總座遭約談【中央社】
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
17歲嫁來台灣 華籍越南女子離婚後找到新「暖男」【台灣好新聞報】