（中央社記者張謙香港特稿）親北京的香港大公報近月接連就台灣和香港關係發出警告，有專家說，這明顯說明兩岸關係不佳，台港關係亦難避免受波及。



上月，大公報曾先後發表兩篇文章，重點大致是重申台灣駐港機構必須遵守「一個中國」原則，又批評「台當局近來又對香港事務指手畫腳」。



香港主權轉移以後，北京和香港方面一直按照「關於處理 『九七』後香港涉台問題的基本原則和政策」（俗稱「錢七條」）處理香港涉台事務，期間台港之間也曾因台灣的政黨輪替而受到影響。



但北京在港報章指名道姓要求台灣駐港機構遵循「一中原則」和「不要踩紅線」，在近幾年來似乎尚屬首次。



在這兩篇文章之後，大公報近日再次發表針對台港關係的文章，與前兩篇文章比較，這篇文章所陳述的觀點更加明確，層次也似乎更高。



大公報刊登的評論文章，大都由學者專家撰寫，表達的是個人意見，前兩篇台港關係文章據信則是由大公報員工名義撰寫，代表性稍高於一般學者專家。



而最新發表的文章，題為「當前港台關係觀察」，且標注是「重點文章」，似乎恐怕外界沒有注意到，署名則是「明者」。



這種處理手法，則更加接近北京中央級官方媒體向外界傳遞訊息的一貫作風，層次看來更高。



大公報最新發表的文章明確指出，要保持台港關係順利平穩發展，要遵循兩條規矩，一是必須在「一個中國」原則下處理港台關係，二是港台關係的發展情形必須與兩岸關係發展水準相適應。



對於北京當局接連透過大公報就台港關係發出這樣的訊息，且層次有所遞增，不具名的分析人士向中央社記者說，兩岸關係不佳，台港關係亦難免受影響。



他說，事件至少傳達兩方面的訊息，一是北京方面在全面對台官方採取強硬措施之際，台港關係也是其中一塊，不能成為例外。



據分析，在北京方面對台灣官方採取強硬措施之際，台灣曾傳出台港關係保持穩定的聲音，更希望香港方面能夠為兩岸關係發出正能量。



為此，北京方面有必要在台港關係落墨，對台發出清晰訊息。



分析人士並說，近年「港獨」的冒起，以及「港獨」與台灣的往來也觸動了北京方面的神經，相信這也是北京方面重申台港關係交往原則的原因。



分析人士說，大公報文章發出的另一個訊息，是今後北京方面可能更加嚴格監管台港關係，「該硬的不會放軟」，這可能會縮減台灣駐港機構的活動空間或兩地交往。



事實上，台港的白手套機構即香港的「港台經濟文化合作協進會」和台灣的「台港經濟文化合作策進會」，近兩年已停止了大部分往來。



分析人士還說，過去台港關係欠佳時，台灣派駐香港人員往往要等很長時間才能獲批入境，這種情況今後恐怕也會重現，至少審批時不會一視同仁，只能個案處理。



回顧歷史，在港英政府年代，即使兩岸關係不好，香港在英國管治下，涉台關係似乎彈性較大，但香港主權轉移後，台港關係失去了英國這個「槓杆」，更加直接地由北京方面操控。（編輯：周慧盈）1070301