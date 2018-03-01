內湖夜弄土地公慶元宵 警分兩階段交管中央社 (2018-03-01 14:44)
（中央社記者黃麗芸台北1日電）擁有百年歷史，在台北市內湖區辦理的「夜弄土地公」傳統活動將於明天元宵節登場，台北市警察局內湖分局今天說，初估將有上萬名民眾圍觀，明天下午3時起將進行2階段交通管制。
台北市內湖區鄰近內湖捷運站的福德祠，每年元宵節都會舉辦有百年歷史的「夜弄土地公」儀式，除遶境外，沿途信徒會以點燃鞭炮丟向土地公神轎，信徒深信鞭炮放得愈多，財運愈旺。
內湖警分局今天發布新聞稿表示，內湖（左木右見）頭福德祠土地公廟明天下午3時至晚間11時舉辦「夜弄土地公」遶境民俗活動，神轎預計於下午5時起轎，估計隨行遶境信眾約300人、沿線圍觀民眾約1萬人。
遶境路線起點為（左木右見）頭福德祠、成功路四段182巷、成功路四段30巷、內湖路二段、內湖路三段、金龍路右轉內湖路三段、內湖路三段59巷（折返）、內湖路二段263巷9弄、內湖路二段263巷、內湖路二段、內湖路二段205巷1弄、內湖路二段179巷、內湖路二段、成功路三段174巷26弄路口（折返）內湖路二段、（左木右見）頭福德祠（終點）。
內湖警分局指出，為維持現場秩序及交通安全，明天活動期間將進行兩階段交通管制。
第一階段交管自明天下午3時至晚間11時，範圍東起金龍路、西迄成功路3段174巷、南沿成功路4段、北至內湖路2段之區塊。
第二階段則從下午5時至晚間11時，範圍為東起金龍路（含金龍遂道）、西迄文德路101巷、南沿成功路3、4段、北至內湖路2段（含179巷、263巷9弄）及內湖路3段之區塊。
內湖警分局表示，明天將視現場活動及交通狀況，針對上述管制路段及周邊道路實施彈性交通管制，提醒駕駛人於管制時段改道行駛成功路、文德路、金龍路、金龍隧道、文德路101巷、內湖路2段179巷等路段。（編輯：張芷瑄）1070301
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