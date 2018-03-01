（中央社東京1日綜合外電報導）法新社報導，由於投資人擔憂利率攀升，引發美國股市昨天收盤重挫，加上日圓兌美元升值，進一步傷害市場信心，日本股市投資人今天選擇獲利了結，收盤跌逾1%。



日經225指數下挫343.77點或1.56%，收21724.47點。東證一部指數下滑28.04點或1.59%，收1740.20點。（譯者：張正芊/核稿：鄭詩韻）1070301