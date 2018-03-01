（中央社記者陳偉婷台北1日電）離島空中轉診安全性受關注，衛福部照護司長蔡淑鳳今天說，空中轉診有其必要，若夜間發生，只要符合後送要件仍會後送，未來將精進離島醫療設備和人員，提升離島醫療量能。



空勤黑鷹直升機今年2月初執行醫療後送任務時墜落蘭嶼外海，包括機組員和後送病患、護理人員等6人罹難。已故的隨行護理師蔡邑敏在任務前傳訊「降不降的下來還不知道」、「風超大、又下雨」、「我很怕」，透露執行離島醫療辛酸。



有媒體報導，黑鷹墜海事件後，衛生福利部將加強離島重症處理能力，降低空中轉診次數，非必要時不再夜航。



護理及健康照護司長蔡淑鳳受訪時表示，醫療後送絕對有其必要，政策就是以在地醫療優先，空中轉診為輔，從空中轉診計畫執行至今申請4000多件，核准率為85%，已減少600多件非必要的空中後送，執行的後送任務中有4成都是夜間後送。



蔡淑鳳表示，黑鷹墜海事件是10餘年首度發生的醫療後送飛安事件，失事原因還在調查中，因應此事件，衛福部也做相關檢討，希望精進離島醫療資源，但絕不會刻意減少夜間後送，只要符合後送需求、天候許可，該後送的還是要後送。



提升離島處置急重症量能，蔡淑鳳說，將從3方面著手，第一是加強在地衛生所、後送醫院和空中轉診三方的會診能量，利用科技執行遠距醫療，提升當地影像診斷設備的升級，當天候不允許後送，在當地也能緊急檢查、診斷。



蔡淑鳳說，離島醫療人員也要精進處理急重症能力，並進行定期的繼續教育，確保每一名醫護人員都了解相關技能；目前也進行離島醫療資源的盤點以進行後續的設備進階。



過去離島後送需當地護理人員隨行，待任務結束後再自行回離島；蔡淑鳳說，考量以當地醫護輪值可能影響人力調動，現在已委由台灣本島民間EMT-2救護技術員協助，會有3名人員派駐台東航空站，未來希望由台東民間單位承辦，讓人力有更好的整合和運用。（編輯：施燕飛劉政權）1070301