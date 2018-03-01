陸兩會在即維穩升溫 軍犬進駐新聞中心中央社 (2018-03-01 14:35)
（中央社記者繆宗翰北京1日電）中國全國兩會即將在北京召開，當地維穩持續升溫。兩會新聞中心所在地－北京梅地亞酒店今早已如臨大敵，不但架設安檢門、臉部辨識器、X光機，還有軍犬進駐，維安森嚴。
今天上午，北京梅地亞酒店附近地鐵站、街道均有武警、執法人員戒備。但在地鐵內，一般北京市民似乎對即將召開的會議不感興趣，不少人見到維安人力，只向身旁的人低聲問道「兩會什麼時候結束啊？」
台灣媒體記者上午抵達梅地亞酒店後，須聯繫工作人員出來引領，才能進入辦理領證手續。進入前，除須人工比對證件外，門口還架設安檢門、臉部辨識機。值班武警見到記者拍攝相關安檢攝設備時一度制止。
進入大廳前，後背包等隨身行李均須經過X光機檢查，人員還要再過一道安檢門並接受金屬感測器檢驗。大廳內則有武警帶著軍犬仔細安檢每個供記者使用的電腦座位。
舉行記者會的大會議廳內，能看見大批武警帶著探測器來回穿梭、檢查消防器材等，同樣也有軍犬逐一聞嗅記者座位。
第13屆中國全國人民代表大會和人民政治協商會議全國委員會一次會議3月起在北京召開；其中，全國政協會議將在3日登場，全國人大會議則緊接著在5日舉行。由於這次人大議程還須處理修憲，預計兩會時程會較往年長。（編輯：楊昇儒）1070301
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