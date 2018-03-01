（優活健康網新聞部／綜合報導）一名70歲年長者過去曾腦中風，一直用傳統抗血小板藥物預防中風復發，有一陣子突然非常虛弱，連走路都沒力氣，甚至解出黑便，家人趕快陪他急診，檢查發現，原來是傳統抗血小板藥物造成胃出血，導致這一連串現象，經過緊急治療、休養，改變用藥，情況才逐漸改善。

規律服用抗血小板藥物 有效降低中風機率

台灣腦中風學會資料顯示，每5名熬過腦中風而存活下來的民眾中，會有1人在5年內產生第二次腦中風，一旦中風，很可能就失能、失智。高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經科專任教授、腦中風中心主任趙雅琴表示，曾經發生中風的患者，無論是腦中風，或暫時性腦缺血（俗稱小中風），往後再次中風機率都比一般人高，因此必須規律服用抗血小板藥物，讓血液循環保持通暢，才能有效降低再次中風機率。

傳統抗血小板藥物以阿斯匹靈為主，除了阿斯匹靈，也有其他新型抗血小板藥物可供選擇。趙雅琴主任分析，阿斯匹靈是第一線用藥，目前使用阿斯匹靈預防中風的患者還是佔多數，這類傳統抗血小板藥物雖然可降低中風風險，但根據臨床觀察，約十分之一的用藥患者可能產生輕重不等副作用，其中年長者、腸胃不好、胃潰瘍、亞洲人、有氣喘等過敏體質族群更容易出現用藥不良反應。除了阿斯匹靈，也有其他新型抗血小板藥物可供選擇。

阿斯匹靈常見副作用 腸胃出血、腸胃不舒服

阿斯匹靈常見副作用包括腸胃道出血、腸胃不舒服、皮下出血、牙齦出血等，有些副作用是可以忍受，但如果嚴重胃出血，患者很可能解黑便，或變得極度虛弱，上述70歲年長者就是這樣的情況。患者一出現嚴重胃出血，必須進行照胃鏡、輸血等緊急處置，此時也要暫停使用所有抗血小板藥物，才能避免胃出血惡化。

趙雅琴主任指出，與阿斯匹靈相比，新型抗血小板藥物雖然也可能產生出血等副作用，但副作用出現比率、輕重程度相對輕微許多，患者若使用阿斯匹靈而出現副作用、不舒服症狀，可以和醫師討論是否需要換藥，或尋求其他改善策略。

趙雅琴主任提醒，雖然阿斯匹靈可能產生出血等副作用，但民眾千萬不要一出現不舒服就自行停藥。一旦自行停藥，中風風險就會大幅增加。趙雅琴主任也叮嚀，中風高風險群想預防中風，除了規律服用抗血小板藥物，飲食也要盡量清淡、適度運動，重點是不要抽菸。

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