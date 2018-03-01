[上期中2+1]

上期開獎號碼：12 13 18 21 29+02 08，前區五區比0：2：2：0：1，大小比3：2，奇偶比3：2，和值93，012路比3：1：1。後區2 2路組合，奇偶0：2，大小比1：1。

<<個人大小尾數劃分：0-4為小尾數、5-9尾大尾數 >>

上期小尾數0-4開出3個號碼，大尾數5-9開出2個號碼。

大樂透第18024期尾數分析預測：

尾0：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該章節附註意大碼。推薦：30。

尾1：上期開出號碼21，近10期出號9碼，期間4次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該章節附註意大碼。推薦：31。

尾2：上期開出號碼12，近10期出號4碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防大碼。推薦：22。

尾3：上期開出號碼13，近10期出號8碼，期間3次斷檔，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防重碼。推薦：13。

尾4：上期開出號碼無，近10期出號6碼，期間5次斷檔，目前該尾出號走勢暫停，本期該尾設防小碼。推薦：04。

尾5：上期開出號碼無，近10期出號4碼，期間7次斷檔，目前該尾出號走勢不足，本期該尾設防補碼。推薦：05 25。

尾6：上期開出號碼無，近10期出號3碼，期間斷檔7期，目前該尾出號走勢不足，本期該章節附註意大碼。推薦：26。

尾7：上期開出號碼無，近10期開出0碼，期間斷檔10期，目前該尾出號走勢低迷，本期該尾設防回調。推薦：17。

尾8：上期開出號碼18，近10期開出7碼，期間斷檔4期，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防大碼。推薦：28。

尾9：上期開出號碼29，近10期出號6碼，期間斷檔4期，目前該尾出號走勢波動，本期該尾設防繼續。推薦：09 29。

前區大底（12碼）：04 05 09 13 17 22 25 26 28 29 30 31

前區縮水（8碼）：04 09 17 25 26 28 30 31

後區四碼：02 04 07 09

後區三碼：02 04 09

後區單挑：02 09

精選一注：04 09 17 28 31+02 09

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