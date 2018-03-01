[上期中2+1]

上期開獎號碼：12 13 18 21 29+02 08，前區五區比0：2：2：0：1，大小比3：2，奇偶比3：2，和值93，012路比3：1：1。後區全2路組合，奇偶0：2，大小比1：1。

本期預測：

龍頭：上期龍頭開出小尾數碼12，落號在0路，奇偶近10期比值3：7，偶數出號突出，本期龍頭方面關注奇數；012路比2：5：3，目前在龍頭位置0路反彈出號，根據近期走勢來看，本期龍頭主看2路碼，本期注意龍頭位置出號下擺，參考遺漏2期的05，防遺漏10期的08。推薦：05 08。

鳳尾：上期鳳尾開出大尾數碼29，落號在2路，近10期末位奇偶比8：2，奇數出號突出，本期鳳尾方面看好偶數出號；012路比2：4：4；目前2路出號繼續，根據近期走勢來看，本期鳳尾重點參考0路。建議參考遺漏18期的30，防遺漏17期的33。推薦：30 33。

前區大底（12碼）：05 08 11 12 16 19 22 24 26 29 30 33

大底縮水（8碼）：05 11 12 16 19 24 26 30

終極膽碼：05 12 19

後區四碼：01 07 08 12

後區三碼：01 08 12

單挑一注：05 12 19 26 30+01 08

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