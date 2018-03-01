前區號碼12 13 18 21 29，後區號碼02 08

前區：四區比0：3：1：1，大小比3：2，奇偶比3：2，和值93；

後區：後區2 2路組合，奇偶0：2，大小比1：1，跨度6

個人習慣將大樂透號碼分為四個區間：1-10為一區；11-20為二區；21-30為三區；31-35為四區；根據每個區間的號碼分佈情況來判斷出最新一期會出現幾個空區，以便縮小選號範圍。

第18024期四分空區選號參考：

一區（01-10）：上期開出0個號碼，該區近10期出現2次輪空走勢，目前出號暫緩，根據近階段分佈來看，

本期該區號碼設防回補出號，參考出號1~2個，推薦：03 05 08。

二區（11-20）：上期開出3個號碼12 13 18，該區近10期出現0次輪空走勢，近期整體上獎勢頭波動，上期出號平穩，根據近階段分佈來看，本期該區設防縮水出號，推薦出號1~2個，參考：13 16 17。

三區（21-30）：上期開出2個號碼21 29，該區近10期出現2次輪空走勢，近期整體上獎勢頭積極，上期出號回補，根據近階段分佈來看，本期該區設防繼續，推薦出號1~2個，推薦參考：22 25 26 28。

四區（31-35）：上期開出0個號碼，該區近10期出現7次輪空走勢，近期出號表現波動。根據近階段分佈來看，新的一期設防該區號碼出號回補，參考出號1~2個，推薦參考：31 34。

前區號碼推薦（12碼）：03 05 08 13 16 17 22 25 26 28 31 34

前區號碼縮水（8碼）：03 08 16 17 22 25 28 31

後區推薦：01 03 07 11

單挑一注：08 17 25 28 31+03 11

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