[上期中4+1]

上期開獎號碼：12 13 18 21 29+02 08，前區五區比0：2：2：0：1，大小比3：2，奇偶比3：2，和值93，012路比3：1：1

。後區全2路組合，奇偶0：2，大小比1：1。

大樂透第18023期分析：

前區分析：

和值：上期和值93，估計本期在79點左右。

奇偶比：上期奇偶比3：2，估計本期奇數2~3個；

大小比：上期大小比3：2，估計本期小號2~3個；

除4分析：每個號碼除4餘數共有0-3，4個數字。此法細分大樂透號碼，每期必有至少一個餘數不會開出，有利於殺碼和定膽。（除了餘0號碼是8個數字外，其餘都是9個數字組成）

餘1：01 05 09 13 17 21 25 29 33 上期開出號碼13 21 29，近10期出號走勢0-2-2-1-1-1-3-2-1-3，近期餘1路號碼走勢波動，目前出號增加，根據以往走勢，本期餘1號碼設防減少出號，參考1~2枚。推薦：09 17。

餘2：02 06 10 14 18 22 26 30 34 上期開出號碼18，近10期出號走勢2-1-1-0-1-1-2-1-2-1，近期整體上獎走勢波動，上期出號減少，根據以往出號走勢，本期餘2號碼低溫設防，參考0~1枚。推薦：22 30。

餘3：03 07 11 15 19 23 27 31 35 上期開出號碼無，近10期出號走勢1-1-1-3-0-2-0-1-2-0，近期整體走勢表現波動，上期暫緩出號，根據出號走勢，本期餘3號回補設防，參考1~2枚。推薦：03 07 15 23 31。

餘0：04 08 12 16 20 24 28 32 上期開出號碼12，近10期出號走勢2-1-1-1-3-1-0-1-0-1，近10期出號走勢波動，目前回補出號，根據走勢，本期餘0號碼繼續設防，參考1~2枚。推薦：04 24 28。

綜合推薦（12碼）：03 04 07 09 15 17 22 23 24 28 30 31

縮水推薦（8碼）：04 09 15 17 23 24 28 31

後區推薦（4碼）：01 04 05 10

心水推薦（5+2）：04 09 15 23 28+01 10

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