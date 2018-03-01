上期開獎號碼：12 13 18 21 29+02 08，前區五區比0：2：2：0：1，大小比3：2，奇偶比3：2，和值93，012路比3：1：1。後區全2路組合，奇偶0：2，大小比1：1。

1、大樂透第18024期前區分析：

（1）區位分析（個人分析依據：3區分析號碼01-12為一區，13-24為二區，25-35為三區）

[第一區位：01-12]

第一區上期走1個號碼12，該區位近期上獎勢頭積極，上期出號減少，根據以往分佈來看，該區為龍頭分佈高發區，本期分析一區出號繼續，參考出號1~2個，推薦號碼02 06 07 11。

[第二區位：13-24]

第二區位上期走3個號碼13 18 21，該區位近期走勢積極，上期出號增加，根據以往分佈來看，該區號碼整體上獎表現積極，本期分析二區設防繼續出號，關注2~3個，推薦號碼13 15 16 19 22 24。

[第三區位：25-35]

第三區位上期走1個號碼29，該區位近期出號回補，根據以往分佈來看，該區為鳳尾號碼重點出號區，本期該區注意繼續出號，參考出號1~2個， 本期建議特別關注號碼28 31。

（2）奇偶分析：上期奇數號碼出號為3個，偶數為2個，綜合整體看，偶數分佈不足，本期偶數優勢出號，主要關注的奇偶比為2：3防3：2的組合。

（3）大小分析：上期大數號碼出號3個，小數2個，綜合近期整體大小比例走勢來看，目前大碼出號優勢，本期注意小碼優勢出號，大小比值為2：3防3：2組合。

2、第18024期後區分析：

上期後區開出02 08，奇偶比0：2，大小比1：1，本期特別推薦奇偶比1：1，關注大小比1：1，重點推薦號碼：03 07 10 12。

超級大樂透第18024期綜合推薦：

前區12碼：02 06 07 11 13 15 16 19 22 24 28 31

後區四碼：03 07 10 12

8+3複式推薦：02 07 13 16 22 24 28 31+03 10

單挑心水：02 13 16 24 31+03 10

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