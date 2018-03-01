啟航大樂透第18024期預測：小碼優勢出號北京新浪網 (2018-03-01 14:34)
上期開獎號碼：12 13 18 21 29+02 08，前區五區比0：2：2：0：1，大小比3：2，奇偶比3：2，和值93，012路比3：1：1。後區全2路組合，奇偶0：2，大小比1：1。
1、大樂透第18024期前區分析：
（1）區位分析（個人分析依據：3區分析號碼01-12為一區，13-24為二區，25-35為三區）
[第一區位：01-12]
第一區上期走1個號碼12，該區位近期上獎勢頭積極，上期出號減少，根據以往分佈來看，該區為龍頭分佈高發區，本期分析一區出號繼續，參考出號1~2個，推薦號碼02 06 07 11。
[第二區位：13-24]
第二區位上期走3個號碼13 18 21，該區位近期走勢積極，上期出號增加，根據以往分佈來看，該區號碼整體上獎表現積極，本期分析二區設防繼續出號，關注2~3個，推薦號碼13 15 16 19 22 24。
[第三區位：25-35]
第三區位上期走1個號碼29，該區位近期出號回補，根據以往分佈來看，該區為鳳尾號碼重點出號區，本期該區注意繼續出號，參考出號1~2個， 本期建議特別關注號碼28 31。
（2）奇偶分析：上期奇數號碼出號為3個，偶數為2個，綜合整體看，偶數分佈不足，本期偶數優勢出號，主要關注的奇偶比為2：3防3：2的組合。
（3）大小分析：上期大數號碼出號3個，小數2個，綜合近期整體大小比例走勢來看，目前大碼出號優勢，本期注意小碼優勢出號，大小比值為2：3防3：2組合。
2、第18024期後區分析：
上期後區開出02 08，奇偶比0：2，大小比1：1，本期特別推薦奇偶比1：1，關注大小比1：1，重點推薦號碼：03 07 10 12。
超級大樂透第18024期綜合推薦：
前區12碼：02 06 07 11 13 15 16 19 22 24 28 31
後區四碼：03 07 10 12
8+3複式推薦：02 07 13 16 22 24 28 31+03 10
單挑心水：02 13 16 24 31+03 10
聲明：本文屬眾彩網專家原創，轉載請註明「稿件來源眾彩網」
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TISSOT 天梭 CARSON 經典紳士機械腕錶-白/40mm
- 全新福利機【SYNCO 新格】 微電腦遙控陶瓷電暖器 SHT-C1200
- 【時尚屋】CD160HB-03木紋辦公桌椅組(Y699-17+FG5-HB-03)
- 【幸福角落】幸福角落 防蹣抗菌布套Q彈乳膠床墊5cm(單人加
- 【文創集】克莉絲 3.5尺胡桃色床頭片
- SONY PS4 500G 薄型主機 黑 烙印勇士無雙 [中文版]
- CITIZEN 星辰 光動能簡約手錶-黑/41mm AW1375-58E
- TISSOT 天梭 PR-100 經典運動時尚腕錶-黑/39mm
- 【obis】精梳棉蕾絲單人床包被套組-跳躍水滴(3.5x6.2尺)
- 和成 HCG 直立電熱排油煙機 SE-756SXL-90公分
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》