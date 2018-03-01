在昨天晚上結束的LPL春季賽EDG對戰RW的比賽中，EDG不僅以0-2的戰績敗給了RW，並且在對局中EDG基本沒有還手能力，兩把都慘被零封，可以說是建隊以來最恥辱的一戰，這也讓不少粉絲們都非常失望。

而這兩場比賽中，EDG的新人打野Haro更是飽受詬病，面對RW的打野Flawless毫無還手之力，沒有計劃的入侵送人頭，Gank反蹲也非常失敗，更有網友找出了Haro在賽前消極訓練的證據。

有網友在微博舉報，Haro在最近每天深夜高強度打匹配帶妹子，甚至在和RW打比賽的前一天還在帶妹玩遊戲，而在34把匹配中只有3把玩的是打野位置。

戰績截圖如下：

可以說在廠長不在的日子裏面，Haro並沒有扛起EDG打野的大旗，而且在EDG管理這麼嚴格的情況下，還偷偷玩了這麼多把匹配，還不是打野位置，職業態度真的不太夠，也難怪EDG的粉絲們非常生氣，紛紛要求俱樂部換掉他：

不過輸掉比賽並不是一個人的問題，除了Haro以外，EDG其他選手的狀態也不夠好，總的來說比賽畢竟是五個人的團體賽，想要取得好的成績，每個人都必須嚴於律己才是首要的位置，可能EDG管理層真的要想想接下來的人員如何安排了，畢竟下一場面對的就是東部第一8-1戰績的IG了。