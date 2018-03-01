動畫《女神異聞錄5》定檔4月7日北京新浪網 (2018-03-01 14:37)
根據ATLUS旗下《真·女神轉生（Shin Megami Tensei）》系列外傳《女神異聞錄（PERSONA）》第5部遊戲作品改編的電視動畫《女神異聞錄5（PERSONA5 the Animation）》日前正式定檔，將於2018年4月7日開始播放。同時官方還放出了喜多川祐介與新島真的動畫視覺圖。
視覺圖中，喜多川祐介出現在公園，身體倚靠在道路旁的鐵質柵欄上，背後是可以划船的小型水域，而他正在一邊觀察風景一邊在素描本上繪畫，整個人的感覺十分平和。新島真則是在圖書館內認真看書，她的手邊和面前都放著不少書籍。雖然身穿深色系裙裝，但一點也不顯嚴肅，桌子上的熊貓筆袋反而凸顯她少女心性。
動畫《女神異聞錄5》由石濱真史執導，豬爪慎一擔任編劇。講述了東京狂化意外頻發，一群自稱為「心之怪盜團」的神秘少年少女俠盜們，以「令腐敗的大人們洗心革面」為目的，組織多起偷盜案件，被「偷去心靈」的人們都突然承認自己的罪行的故事。
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劉園園，IGN中國動漫影視編輯。目前正在為新番太多，追不過來而苦惱。
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