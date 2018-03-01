2月28日，國務院台辦、國家發展改革委經商中央組織部等29個部門發佈了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱《若干措施》），並自公佈之日起施行。《若干措施》涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療等多個領域，共31條具體措施，向台灣同胞提供了大陸各方面的發展機遇。

其中，第18、19、20條規定涉及影視劇和電視節目，很大程度上放寬了台灣人士參與大陸廣播電影電視的許可權。不僅不再限制台灣人士參與大陸電影電視劇的數量，大陸引進台灣電影電視劇也不再做數量限制，此外，兩岸主創人員比例、投資比例也將不再受限制。

《若干措施》中18-20條規定原文如下：

18、台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作可不受數量限制。

19、大陸電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制。

20、放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、大陸元素、投資比例等方面的限制；取消收取兩岸電影合拍立項申報費用；縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審批時限。

_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。