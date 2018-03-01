兩岸發佈新措施，放寬引進台灣影視等限制北京新浪網 (2018-03-01 14:37)
2月28日，國務院台辦、國家發展改革委經商中央組織部等29個部門發佈了《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱《若干措施》），並自公佈之日起施行。《若干措施》涵蓋產業、財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療等多個領域，共31條具體措施，向台灣同胞提供了大陸各方面的發展機遇。
其中，第18、19、20條規定涉及影視劇和電視節目，很大程度上放寬了台灣人士參與大陸廣播電影電視的許可權。不僅不再限制台灣人士參與大陸電影電視劇的數量，大陸引進台灣電影電視劇也不再做數量限制，此外，兩岸主創人員比例、投資比例也將不再受限制。
《若干措施》中18-20條規定原文如下：
18、台灣人士參與大陸廣播電視節目和電影、電視劇製作可不受數量限制。
19、大陸電影發行機構、廣播電視台、視聽網站和有線電視網引進台灣生產的電影、電視劇不做數量限制。
20、放寬兩岸合拍電影、電視劇在主創人員比例、大陸元素、投資比例等方面的限制；取消收取兩岸電影合拍立項申報費用；縮短兩岸電視劇合拍立項階段故事梗概的審批時限。
_________________________________________________________________趙曉寧，IGN中國的動漫影視編輯。從日圈爬回國圈又爬向歐美圈的職業迷妹，各國各類影視作品來者不拒，近期沉迷美漫。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【BOTTEGA VENETA】小羊皮二折壓釦零錢袋長夾(天竺葵紅)
- BALL Fireman 經典機械女錶-白/31mm
- TISSOT T-Evocation天然珍珠貝真鑽腕錶-24mm
- (男) MIZUNO WAVE BOLT 7 排球鞋-美津濃 白黑
- CONSTANT 康斯登 SLIMLINE系列超薄月相女錶-白貝x金/30mm
- CITIZEN 星辰 光動能簡單生活手錶-灰x咖啡/40mm BJ6501-01E
- 【時尚屋】維隆床片型4件房間組-床片+床底+床頭櫃1個+鏡台-
- CITIZEN 星辰 光動能簡約女錶-黑/35mm FE6025-52E
- ISSEY MIYAKE三宅一生BAOBAO幾何10x10亮霧面雙質感拼色手提
- 【Comfortsleep】3D親水性記憶膠棉人體工學枕頭1入(送枕頭
Switch《逃生》突然發售 整體畫面表現令人滿意【北京新浪網】
動視暴雪新作發售計劃曝光！多款重製大作即將登場！【北京新浪網】
《堡壘之夜》即將加入噴氣背包裝備【北京新浪網】
40億年後大碰撞：銀河系與仙女座星系的「平局之戰」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》