當美劇《路西法（Lucifer）》第2季第18集播完最後1分鐘后，我驀然發現第2季留下的最大懸念竟是路西法重新長出了羽翼。這是一個相當沒頭沒尾，看上去卻又意味深遠的鏡頭。

前一秒路西法還在給克洛伊警探打電話道歉，並想要告訴她自己的真實身份。可鏡頭突然一黑，后一秒路西法就赤裸著上身暈倒在炎熱荒漠中，臉上、身上還有些小小擦傷。這一點細節讓人在意：擦傷的存在是個bug，路西法的設定是只有在克洛伊警探身邊他才會受傷，而此刻克洛伊警探遠在千里之外。當鏡頭拉遠給出全景時，赫然發現當初被路西法親自砍下的白色羽翼又回到了路西法的背上。這樣沒有前因後果的交代，讓人忍不住產生眾多猜想。

畢竟整個第2季是圍繞著路西法那從地獄逃脫出來的母親展開的。路西法一面與父親交易，答應他將母親帶回地獄，從而獲得克洛伊警探的重生；一面又鑽空子包庇母親，讓她保有人類的驅殼待在人間。這期間路西法經歷了親手殺死自己的兄弟（天使），得知克洛伊的誕生是父親一手操控，母親的利用等等，他感到痛苦與背叛。在得知母親想要回「家」（天堂）后，他一面假意順從，一面有自己的計劃，憤怒與恨意佔據他的內心，使他想要將母親送回天堂與父親開戰，而他待在人間旁觀這一切，體會復讎后的快感。

但俗話說的好，「人是善變的動物」。與人長時間打交道路西法同樣受到影響，發生潛移默化的改變。當然，是往好的方向改變，人的善意還是很強大的。路西法有了在乎的人，不再遊戲人間，想要用柔和的方式不讓對方受傷；有了朋友，學會坦誠並且認識到自己的偏執和自私。在母親神力即將失控的最後一刻，路西法阻止了她回到天堂。在那一刻，我相信路西法體諒了她母親的不得已，也明白了母親對他們的愛。如果回到天堂，戰爭無法避免，將會有更多的兄弟死去，這也就意味著母親要看著自己的孩子被自己所殺亦或他們聯手攻擊自己，路西法不想讓任何人再體會他所受的苦。於是時空之外變成最終歸宿，那裡雖然沒有家人，甚至無法相見，但最起碼那裡沒有父親（上帝），一切痛苦、困局的根源消失，自然過得輕鬆自在。

那麼，路西法羽翼的重生會是他的父親（上帝）原諒了他嗎？在我看來未必。或許在母親這件事上路西法的做法最終獲得他父親的認可，同時路西法在逐漸改變，逐漸面對自己的傲慢和偏執。但是整件事情欺騙在先，路西法殺死自己兄弟的事實也不可磨滅，甚至對於父親的恨意也依然沒有減少分毫。那麼可想而知，路西法的父親不會這麼輕易的就將對自己還有敵意的兒子寬恕。雖說路西法這次沒有策劃反叛，但是曾策劃過將母親送回「家」，引發大戰。對於擁有絕對神權的父親，這仍然是不可挑戰的底線。

不過，在回顧第1季劇情時我發現了另一種可能。當路西法親手燒掉被自己砍下的羽翼時曾表示，羽翼的存在是他為自己留的後路，是讓自己還能回到父親給他選擇的人生。那麼第2季他勸說母親「不要後退，是時候前進」，以及他在醫院外對克洛伊警探說「不再後退」，正好呼應了這次羽翼的重生——羽翼或許意味著一次轉機。一個對於路西法阻止戰爭的獎勵，一個讓他有選擇餘地的機會。但也有可能是父親給予他的考驗或陷阱，路西法執念於同父親作對已經深入骨血，找回羽翼的他很有可能一秒打回「原形」，繼續找他父親的麻煩。但貌似父親已經找到新的制約方法，路西法的致命「弱點」——克洛伊警探，所以有沒有羽翼真得已經變得無所謂也說不定，畢竟上帝的心思一直難以猜測。

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劉園園，IGN中國動漫影視編輯。目前正在為新番太多，追不過來而苦惱。