由《生化奇兵：無限》以及《恥辱》開發人員組成的新工作室Question近日發佈了一款名為《停電俱樂部（The Blackout Club）》的新遊戲。以下是該遊戲的預告片，一起來看看：

《停電俱樂部》是一款包含解謎合作要素的恐怖遊戲，玩家操作少男少女協力揭開圍繞在小鎮中的陰謀。在預告片中，我們看到了怪異的敵人以及追殺的場面，讓人想起美劇《怪奇物語》。

遊戲的故事發生在一個現代小鎮。在那裡每天早晨，少年們醒來時都會發現滿身是泥或划痕，而且失去了前天晚上的全部記憶。這可不是夢遊，而且有時一天的記憶都會消失。

為了揭開謎團，玩家與朋友們成立了一個「停電俱樂部」調查這些停電的原因。大家發現了一個奇怪的地下隧道。那裡有一種不可思議的、令人迷惑的音樂從地下傳出來。玩家需要記錄下大人們的秘密並公佈於眾。

《停電俱樂部》預計在2019年第一季度登陸PC、PS4和XboxOne平台。