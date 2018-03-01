英偉達推出《絕地求生》Cos主題日曆 霸氣十足北京新浪網 (2018-03-01 14:41)
英偉達在發佈針對《絕地求生：大逃殺》的優化驅動后，還推出了2018年《絕地求生》Cos主題日曆。不同人物造型分別對應了12個月。
日曆中的Cosplay還原度非常高，每位人物手裡都握有華麗武器，不同的背景的里還出現了直升機與裝甲車，同時整套圖貫穿著英偉達標誌性的翠綠色，霸氣十足。
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