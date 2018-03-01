《戰場女武神4》最新情報 女武神可使用合體技北京新浪網 (2018-03-01 14:41)
近日，新一期fami通雜誌放出了《戰場女武神4》新情報，本次公開的是有關帝國軍女武神的能力以及斷章等情報。一起來看看詳細報導吧！
庫萊瑪利亞·雷文(本作中的女武神)可以說是阻礙E小隊成員前進的最大威脅，庫萊瑪利亞單體的攻擊傷害很強，還能和坦克連協釋放強力的技能!
站在坦克上的庫萊瑪利亞使用巨大的能量填充大炮。從大炮里射出的光束將戰場的大半邊都吞沒。
被稱為「吹雪之魔女」的庫萊瑪利亞在女武神狀態時會使用曲射釋放爆裂能量，威力極高。受到這種程度的攻擊的話，就算是主力戰車也會大受傷害。單兵或是裝甲很薄的裝甲車會直接被秒殺，要注意。
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