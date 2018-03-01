IGN官方推特不久前分享了《孤島驚魂5》獨家特技飛行演示，再現《孤島驚魂5》傳奇特技飛行員Clutch Nixon精湛技術，大家可以在文章下方查看《孤島驚魂5》特技飛行演示。

推特信息：

視頻如下：

以下是IGN中國的介紹信息：

事情是這樣的，1964年6月19日，美國最有名的特技演員Clutch Nixon，和他的好哥們喬治一起參加了一個為期三周的單身派對。在狂歡中，喬治跟Clutch打賭，說Clutch在駕駛飛機通過峽谷的時候，不能精準地穿過每一個障礙。

Clutch Nixon自信地回答：「等我凱旋！」那時，Clutch已經喝得爛醉，甚至走路都搖搖晃晃，但是他成功的完成了挑戰（直到他去世的那一天，他自己也沒能再次成功的挑戰過）。從那以後，再也沒有人能成功完成該挑戰。不過事情該結束了，新的傳說應該就此誕生，因為你已經來到這兒了。本次的IGN First就帶你來看看這封來自Clutch Nixon的挑戰書。

本次挑戰使用的是一架水上飛機，我們要和他一起穿越當年Clutch經歷過的每一個障礙。飛機的操作與近年來同樣有此元素的遊戲相較起來簡單了不少：左搖桿負責控制方向，○鍵負責減速，×鍵負責加速，R2可以使用搭載在機身的機關槍。

挑戰初期比較一帆風順，可慢慢的，真正的難題就出現了。路程中會有不少的木牌擋在玩家的過路點上，被撞一下可是非常疼的。我們在臨近的時候需要用機槍打碎這些煩人的東西，才能毫髮無傷的繼續前進。

當玩家飛行到湖面上時，可以看到一些邪教徒在巡邏。不要客氣，用機槍騷擾他們吧。不過他們也不是省油的燈，會在你飛過去時進行一定的還擊。不過傷害頗為微弱，可以忽略不計，但還是要小心哦，誰知道這些瘋子能幹出什麼事兒來。

當飛行到終點時，迎接你的將是燦爛的煙花。所有人也都確信你已經接過Clutch Nixon的衣缽，成為了一名「特技好手」。現在快回去拿起你的冰鎮啤酒，像他一樣狂歡一番吧！不過別忘了第二天用你學到的技能狠狠踢那些邪教徒的屁股。