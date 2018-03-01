經典名作《真女神轉生4& FINAL版》復刻版重登3DS北京新浪網 (2018-03-01 14:41)
ATLUS社今天宣布，旗下惡魔異風RPG名作《真女神轉生4&真女神轉生4 FINAL》的最新復刻雙包將於4月19日登陸3DS平台，曾經的經典2部曲一舉重製。
·《真女神轉生4》是ATLUS於2013年5月23日推出的作品，講述了古來高利歷1492年的東部米加多國專門從事驅魔的戰士《侍》捲入《魔都·東京》發生的奇異的神與惡魔之間的戰爭的故事。
·《真女神轉生4 FINAL》則是於2016年2月10日發售的《真女神轉生4》的衍生作品，世界觀雖然還是不變的神與惡魔，不過故事劇情卻煥然一新，號稱《殺神者》的主人公少年的冒險故事。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Switch《逃生》突然發售 整體畫面表現令人滿意【北京新浪網】
動視暴雪新作發售計劃曝光！多款重製大作即將登場！【北京新浪網】
《堡壘之夜》即將加入噴氣背包裝備【北京新浪網】
40億年後大碰撞：銀河系與仙女座星系的「平局之戰」【北京新浪網】