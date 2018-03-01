ATLUS社今天宣布，旗下惡魔異風RPG名作《真女神轉生4&真女神轉生4 FINAL》的最新復刻雙包將於4月19日登陸3DS平台，曾經的經典2部曲一舉重製。

·《真女神轉生4》是ATLUS於2013年5月23日推出的作品，講述了古來高利歷1492年的東部米加多國專門從事驅魔的戰士《侍》捲入《魔都·東京》發生的奇異的神與惡魔之間的戰爭的故事。

·《真女神轉生4 FINAL》則是於2016年2月10日發售的《真女神轉生4》的衍生作品，世界觀雖然還是不變的神與惡魔，不過故事劇情卻煥然一新，號稱《殺神者》的主人公少年的冒險故事。