之前外媒分享了《最終幻想15》PS4與PC版對比截圖，今日遊戲PC試玩布，外媒為我們帶來了PC，Xbox One X和PS4 Pro對比截圖，一起來看看吧。

首先，外媒為我們帶來的是PS4 Pro與PC的截圖對比，PS4 Pro設置為畫質優先，而PC版本則為1440p，畫質最高。

上方為PS4 Pro，下方為PC：

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