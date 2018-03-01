《最終幻想15》三大平台畫面對比 PC畫質逆天！北京新浪網 (2018-03-01 14:41)
之前外媒分享了《最終幻想15》PS4與PC版對比截圖，今日遊戲PC試玩布，外媒為我們帶來了PC，Xbox One X和PS4 Pro對比截圖，一起來看看吧。
首先，外媒為我們帶來的是PS4 Pro與PC的截圖對比，PS4 Pro設置為畫質優先，而PC版本則為1440p，畫質最高。
上方為PS4 Pro，下方為PC：
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