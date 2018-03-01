（兩會速遞）「北鬥三號」全面推進 年底服務「一帶一路」

中新社北京3月1日電 （記者 張素）全國政協委員、北鬥衛星導航系統總設計師楊長風3月1日接受中新社記者採訪時介紹，接連發射的6顆「北鬥三號」實現組網，用以驗證北鬥衛星導航系統全球組網的基本框架。

2017年11月5日，北鬥三號第一、二顆組網衛星發射成功，開啟北鬥衛星導航系統全球組網新時代。此後，中國先後於2018年1月12日和2月12日各以「一箭雙星」方式成功發射北鬥三號第三、四、五、六顆組網衛星，為從「北鬥二號」平穩過渡到「北鬥三號」打好基礎。

楊長風表示，2018年將全面推進北鬥衛星導航系統的研製建設，計劃發射16顆左右的北鬥三號中圓地球軌道（MEO）衛星和1顆北鬥三號地球同步軌道（GEO）衛星，年底向「一帶一路」沿線國家和地區提供服務。

楊長風介紹了北鬥衛星導航系統建設的關鍵節點。首先是到2020年建成世界一流的北鬥系統，為全球提供服務；其次是到2035年建成一個以北鬥系統為核心，空天地海無縫覆蓋、高精度安全可靠、萬物互聯、萬物智能的國家綜合定位導航授時（PNT）體系。

楊長風還談到，推進北鬥衛星導航系統全球組網的同時，一方面在應用與產業化上深耕細作，國產北鬥晶元從無到有，累計銷量突破5000萬片；建成有480萬輛營運車輛上線、全球規模最大的北鬥車聯網平台；國內衛星導航產業年產值超過2500億元人民幣，北鬥貢獻率近80%。

據知，目前北鬥系統已加入國際民航組織、國際海事組織等國際組織，中方也與南亞、中亞、非洲、東盟、阿盟等地區和組織建立合作機制。今年11月，中國還將主辦聯合國全球衛星導航系統國際委員會第十三屆大會。（完）