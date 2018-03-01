新華社聯合國２月２８日電（記者王建剛）中國常駐聯合國副代表吳海濤２８日呼籲敘利亞各方根據安理會決議要求，立即停止敵對行動，積極配合聯合國救援努力，並確保有關地區人道主義走廊能夠安全通行。

吳海濤當天在安理會敘利亞人道問題公開會上表示，安理會一致通過的第２４０１號決議，體現了安理會成員在敘人道問題上的共識和團結，中方讚賞有關各方所做的積極努力，歡迎俄羅斯宣布採取停火措施並協助有關地區民眾撤離衝突地區。

他說，政治解決是敘利亞問題的唯一現實出路。不久前，敘利亞全國對話大會成功在索契舉行，取得了積極成果。聯合國敘利亞問題特使德米斯圖拉正繼續努力推進敘利亞政治進程。國際社會應支持敘利亞各方在聯合國斡旋下，儘快恢復對話談判，通過「敘人所有、敘人主導」的政治進程，達成各方均可接受的解決方案。

吳海濤表示，中方對敘利亞人民遭受的苦難感同身受，譴責一切針對無辜平民的暴力行徑。有關各方應根據安理會有關決議，儘快採取措施緩解緊張局勢。他同時強調，中方讚賞聯合國救援機構對敘利亞的人道救援努力。