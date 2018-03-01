新華社首爾３月１日電（記者陸睿 耿學鵬）韓國總統文在寅１日在紀念「三一運動」９９周年大會上發表演說稱，日本政府不應認為「慰安婦」問題已得到解決，日方關於「慰安婦」問題已經了結的主張無法掩蓋其在戰爭期間犯下的反人類罪行。

文在寅在演說中說，越是不幸的歷史越應該被銘記，認真學習這段歷史才是真正的解決辦法。日本應該懷抱人類普遍的良心，直面歷史真相和正義。

文在寅表示，他希望日本能與亞洲受害鄰國真心達成和解，攜手面向未來，走上和平共存、共同繁榮的道路。

談到獨島（日本稱「竹島」）問題時，文在寅說，獨島是韓國的固有領土，日本否認這一事實，等同於拒絕反省日本帝國主義過去的侵略行為。

文在寅在談及半島和平時說，希望在朝鮮半島光復１００周年之際，建成半島和平共同體、經濟共同體，讓韓朝分裂不再成為半島和平與繁榮的障礙。他呼籲全體國民為這一目標共同努力。

２０１５年１２月２８日，韓日政府簽署《韓日慰安婦協議》，稱雙方就慰安婦問題達成「最終、不可逆轉的一致」。去年１２月，韓國外交部審議《韓日慰安婦協議》工作組表示，協議未充分聽取受害者意見，存在未公開內容。今年１月，韓國外交部長官康京和表示，《韓日慰安婦協議》不能真正解決「慰安婦」問題。

日本在１９１０年到１９４５年間對朝鮮半島實施殖民統治。１９１９年３月１日，朝鮮半島爆發了反抗日本殖民統治的「三一運動」。１９４９年，韓國政府將３月１日定為國家法定紀念日。