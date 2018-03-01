原標題：印度前財長兒子被捕 被指是遭到莫迪「宿怨報復」

[環球網綜合報導]據英國路透社2月28日報導，印度聯邦警察2月28日逮捕了印度前財政部長P？奇丹巴拉姆的兒子，但並未透露對他的指控是什麼。據報導，聯邦警察一直在調查奇丹巴拉姆的兒子涉嫌存在刑事不當行為。

印度中央調查局發言人阿比謝克？達亞爾表示，庫爾提？奇丹巴拉是在印度南部城市欽奈的機場被拘捕的，他將於晚些時候出庭。逮捕他的理由將在法庭上公佈。

據報導，現年72歲的P？奇丹巴拉姆曾在印度國大黨的執政的2004年至2008年以及2012年至2014年間擔任過兩任財政部長，直至國大黨在2014年5月份被莫迪領導的印度人民黨在大選中擊敗。他一直是現任總理納倫德拉？莫迪和現任財政部長：阿倫？賈特里的批評者。

國大黨發言人塞傑瓦拉（Randeep Singh Surjewala）在社交網站推特上稱，莫迪政府正在繼續對奇丹巴拉姆進行「宿怨報復」。他還說，逮捕其兒子是一種用來掩蓋「詐騙和巨大腐敗」的分散注意力的手段。

2017年5月，印度警方曾對P？奇丹巴拉姆及其兒子的住處進行突擊搜查，此舉也是莫迪政府對外國投資提案獲批准一事進行調查的一部分。